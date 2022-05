Scopriamo dove vive Alessandro Cattelan, il conduttore amato in radio e tv al fianco di Mika e Laura Pausini al timone dell’Eurovision Song Contest 2022!

Alessandro Cattelan è uno dei volti noti più amati della tv e della radio italiane, ma avete mai visto dove abita? Vi portiamo a fare un tuffo tra le stanze della sua splendida casa nel cuore di Milano, dove ha scelto di vivere insieme alla moglie, Ludovica Sauer e alle loro figlie Nina e Olivia. Ecco tutto quello che forse vi siete persi sulla splendida residenza nel capoluogo lombardo…

Dove vive Alessandro Cattelan: la casa nel cuore di Milano

Alessandro Cattelan e la sua famiglia vivono a Milano in una deliziosa casa in cui non manca uno spazio all’aperto per piacevoli momenti di relax in compagnia.

Alessandro Cattelan

Il conduttore e la moglie hanno condiviso diverse immagini della loro abitazione sui social, mostrando al pubblico alcuni scorci della loro splendida residenza…

L’abitazione si sviluppa su più livelli ed è dotata di ogni comfort. Immancabile la musica, con tanti dischi e un pianoforte.

La zona living a casa di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer

La zona living della casa di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer è spaziosa e super luminosa grazie alle ampie vetrate che donano all’ambiente un’intensa ondata di luce naturale. Pareti bianche e maxi libreria total white incorniciano i grandi divani colorati che dominano la scena, il tutto impreziosito dalla calda carezza di pavimenti in parquet.

A casa Cattelan una stanza dedicata alle scarpe e una collezione di giocattoli…

Casa Cattelan si conferma un nido di curiose sorprese, come quella che riguarda la stanza dedicata interamente alle scarpe e che lo stesso conduttore ha mostrato in alcuni scatti Instagram insieme alla famiglia!

Non tutti sanno che Alessandro Cattelan ha una grande passione anche per i giochi e la sua collezione di giocattoli non poteva mancare nella sua abitazione. Ne ha tantissimi e, secondo quanto emerso, continua a cercarne di nuovi…

Un delizioso outdoor per il relax sotto il sole a casa di Alessandro Cattelan

Come è possibile notare dalle foto postate da Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, la loro casa milanese ha una deliziosa terrazza giardino per trascorrere momenti di relax e divertimento all’aperto, con la famiglia e gli amici.

Un outdoor in cui c’è posto anche per i loro amati amici a quattro zampe e per una zona barbecue dedicata ai pranzi o alle cene sotto il cielo…

