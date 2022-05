Chi sono i cantanti più social dell’Eurovision 2022? Blanco e Achille Lauro spiccano su Instagram, mentre Mahmood compare su TikTok.

L’Eurovision Song Contest 2022 aprirà i battenti martedì 10 maggio e andrà in onda con la finalissima sabato 14 maggio. In attesa di scoprire il nome dell’artista che si aggiudicherà la vittoria, vediamo chi sono i cantanti più seguiti sui social. I nostri Blanco, Achille Lauro e Mahmood sono sul podio.

Eurovision 2022: i cantanti più social

La partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 garantirà ai cantanti un riscontro in termini di popolarità? E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma resta il fatto che il palcoscenico della manifestazione rappresenta un modo per testare l’indice di gradimento al di fuori del Paese di appartenenza. Prima dell’inizio della kermesse musicale, però, vale la pena dare uno sguardo ai social dei cantanti in gara, sia in termini di follower che di interazioni.

Stando alle analisi condotte da Inflead, piattaforma di influencer marketing intelligence, su Instagram e TikTok, alcuni artisti vantano un seguito importante, anche se lo stesso non si può dire per quel che riguarda il coinvolgimento dei fan. Partendo da Instagram e dal numero di seguaci, il podio è così composto:

Sam Ryder (Regno Unito), 3.738.502 Blanco (Italia), 2.170.407 Achille Lauro (San Marino), 1.755.390.

Su TikTok, sempre in merito ai follower, la situazione cambia leggermente:

Sam Ryder (Regno Unito), 12.300.000 Mahmood (Italia), 786.600 Blanco (Italia), 492.900.

Eurovision 2022: le interazioni stravolgono le classifiche precedenti

E’ curioso notare come i cantanti più social dell’Eurovision 2022 citati sopra non siano gli stessi della classifica che analizza le interazioni. Per quel che riguarda il coinvolgimento su Instagram, gli artisti che riescono maggiormente ad attirare i fan sono:

Lumix (Austria), 30,0% Pia Maria (Austria), 29,2% Rosa Linn (Armenia) 25,8%.

I dati TikTok, invece, portano sul podio:

Monika Liu (Lituania), 107,6% Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecia) 84,2% Pia Maria (Austria), 76,8%.

Infine, per quel che riguarda il sentiment, ovvero maggioranza di commenti positivi, su Instagram troviamo:

Pia Maria (Austria), 75,22% Vladana (Montenegro), 71,4% Ahez (Francia), 70,84%.

Su TikTok abbiamo:

Jérémie Makiese (Belgio), 68,52% Pia Maria (Austria), 66,62% Cornelia Jakobs (Svezia), 63,28%.

Al termine dell’Eurovision Song Contest 2022 i dati saranno ancora gli stessi? Aspettiamo aggiornamenti da Inflead.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG