Federica Pellegrini a Verissimo parla della maternità e delle difficoltà di coppia con Matteo Giunta: “Recupereremo”.

Non è un momento facile per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, e a confessarlo è la stessa campionessa di nuovo durante la puntata di Verissimo di domenica 26 gennaio. L’ospite di Silvia Toffanin ha condiviso aspetti inediti della sua vita familiare e delle sfide affrontate come madre e moglie. La campionessa italiana ha raccontato alla Toffanin come l’arrivo della piccola Matilde abbia cambiato radicalmente le sue priorità e messo alla prova il rapporto con il marito, Matteo Giunta. Ma scopriamo che cosa sta succedendo alla coppia.

Federica Pellegrini: “Diventare genitori non è una passeggiata”

Durante l’intervista, la Pellegrini ha spiegato come la maternità sia stata una sfida, soprattutto a causa di un parto complicato e dei primi mesi impegnativi.

“Ci sono state fasi difficili, ma vedere Matilde crescere e diventare sempre più indipendente è una gioia indescrivibile. Diventare genitori non è una passeggiata, ma è anche un’esperienza che ti cambia profondamente” ha confessato.

Federica Pellegrini

La campionessa ha confessato che, nonostante il grande amore per la figlia, il tempo dedicato alla vita di coppia si è drasticamente ridotto. “Con Matteo è un periodo difficile da gestire. Lavoriamo entrambi e cerchiamo di essere presenti per Matilde, ma questo significa che ci manchiamo come coppia“.

La fiducia nel futuro: “Recupereremo con gli interessi”

Nonostante le difficoltà, Federica Pellegrini si mostra ottimista. “La cosa che mi manca di più è il tempo con lui, anche una semplice cena da soli è un evento raro”

“Noi abbiamo messo lei prima di tutto per cui cerchiamo di toglierle meno tempo possibile e a volte ci rendiamo conto che anche solo un momento nostro… passano mesi” ha rivelato, aggiungendo: “Riusciamo una volta al mese ecco e questo ci manca, è l’unica pecca ma è anche brutto da dire. Sicuramente però ci manca, ma recupereremo con gli interessi”.

Federica ha anche sottolineato il supporto ricevuto dal marito Matteo Giunta: “Matteo è innamorato perso di nostra figlia, e io non potrei desiderare un partner migliore. È un uomo riflessivo e concreto, qualità che lo rendono speciale“.