Piccolo momento di screzio in diretta tv con Pierluigi Diaco che se l’è presa per una frase detta da Alba Parietti. Cosa è successo.

Sul volto di Alba Parietti è tornato il sorriso. Dopo la crisi apparentemente superata con Fabio Adami, infatti, la showgirl ha fatto valere la sua simpatia anche in televisione. La conferma è arrivata durante l’ultima puntata andata in onda di ‘Bella Ma” con Pierluigi Diaco con cui, però, ci sono state alcune scintille in diretta…

Alba Parietti: l’infortunio e il rapporto con Fabio Adami

Indubbiamente gli ultimi mesi di Alba Parietti non sono stati facili. La showgirl, infatti, durante una vacanza sulla neve è stata letteralmente investita da alcuni ragazzi. Un incidente che le ha causato delle problematiche ad una gamba che le hanno impedito di godersi nel modo migliore quel periodo di relax in montagna.

Pierluigi Diaco – www.donnaglamour.it

Come se non bastasse, poi, come anticipato, la donna ha vissuto dei momenti di crisi con il suo compagno Fabio Adami. I due, infatti, erano stati dati per separati anche se nelle ultime giornate tutto sembra essere rientrato con un ritorno di fiamma che ha riportato il sereno nella coppia ed inp articolare nella bella Alba.

La diatriba in diretta con Pierluigi Diaco

A conferma della serenità della Parietti anche il siparietto, per la verità non proprio simpatico, con Pierluigi Diaco durante l’ultima puntata andata in onda di ‘Bella Ma”. Rispondendo al pubblico, la bella Alba ha detto la parola “culo” scatenando la rabbia del presentatore. “No, scusa. Dai. È veramente volgare, veramente. Scusati col pubblico”, ha tuonato.

Dal canto suo la Parietti ha chiesto scusa ma ha di nuovo pronunciato la parola “vietata”. “Mi scuso con il pubblico per aver detto… culo”. Diaco a questo punto ha sorriso ma ha anche mostrato un certo fastidio: “Incommentabile”. Sarà finita qui tra i due? Vedremo…