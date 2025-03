Belen mamma dolcissima: la giornata con Luna Marì fa il pieno di like, le foto

Alcuni teneri momenti tra madre e figlia hanno generato tantissime reazioni dolci e felici: le foto di Belen e Luna Marì virali sui social.

Ha trasformato il suo look solamente pochi giorni fa ma Belen Rodriguez continua a far parlare. Questa volta, però, per una giornata davvero speciale che ha vissuto insieme a sua figlia, Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. L’argentina ha condiviso qualche scatto sui social raccogliendo tantissimi commenti dolci e teneri messaggi.

Belen: l’importanza dei figli

Nel corso degli anni, Belen Rodriguez ha spesso parlato della sua vita sentimentale facendo anche riferimento ai trascorsi con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì. L’argentina ha trovato la forza nei suoi figli anche nei momenti di maggiore difficoltà e questo l’ha portata a legarsi ancora di più ai due ragazzini.

A Verissimo, nel 2022, la donna disse proprio sull’importanza dei figli e il rapporto con i rispettivi padri: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

La giornata con Luna Marì: le foto

Al netto delle difficoltà nel fare la madre di due ragazzi che hanno padri diversi, Belen sta riuscendo alla grande a portare avanti il suo ruolo. La conferma è arrivata anche dalle foto social pubblicate in queste ore che hanno visto appunto la showgirl in versione tenera mamma con Luna Marì. Negli scatti, ecco la piccola godersi alcuni momenti sull’altalena e in altri giochi, sempre sotto gli occhi della Rodriguez. “Siete entrambe bellissime”, si legge nei commenti. “Sei una mamma dolce e premurosa, complimenti Belen”, ha detto un seguace della modella a cui hanno poi fatto eco tantissimi altri followers rimasti estasiati dalla giornata madre-figlia.