“Sono k.o.”: Chiara Ferragni non sta bene e cancella gli impegni di lavoro

Momento social per Chiara Ferragni che ha voluto condividere con i suoi seguaci su Instagram un momento no. L’influencer è alle prese con problemi di salute.

L’inatteso video con tanto di “minaccia” ad un destinatario non ben precisato ha anticipato un altro filmato, questa volta nelle sue stories Instagram per dire a tutti di essere alle prese con qualche problema di salute, forse, una sindrome influenzale pesante. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che è uscita allo scoperto dovendo persino cancellare gli impegni lavorativi di queste ore.

Chiara Ferragni: il confronto con i fan

Intervenuta sui social con una lunga storia su Instagram, Chiara Ferragni ha voluto dialogare un po’ liberamente con i suoi seguaci. L’influencer ha raccontato di non stare bene ma di aver passato qualche ora a guardare alcuni film e serie tv. In questo senso ha voluto dire la sua su ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ e altre opere.

“Ho visto ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. Bellissimo, lo hanno visto tanti dei miei amici e me lo avevano consigliato, stupendo. Ho finito ‘Shrinking’ che era meraviglioso e ho visto ‘Adolescence’, un’altra serie che penso tutti dovrebbero vedere, soprattutto chi è genitore”, ha detto la Ferragni.

Problemi di salute e impegni cancellati

Nel corso della stessa storia Instagram, come anticipato, Chiara ha poi confidato di stare male. Anzi, di essere proprio k.o. “Ciao guys, è da ieri pomeriggio che sono k.o., di colpo mi è venuto mal di gola e sintomi influenzali, tipo male a tutto il corpo. Non riesco quasi a stare in piedi. Mi sento come se avessi 40 di febbre, ma ho 36.5, 37 massimo”, le sue parole.

La Ferragni ha poi proseguito: “Spero di riprendermi che domani ho mille cose di lavoro, oggi le ho dovute cancellare tutte“. Infine, chiedendo aiuto ai seguaci: “Se voi sapete che tipo di influenza è questa fatemelo sapere (ride ndr)”. La speranza è che la donna possa riprendersi al più presto.