Ambra Angiolini è attualmente impegnata nella rappresentazione teatrale intitolata “Olivia Denaro”. Tuttavia, durante lo spettacolo al teatro San Ferdinando di Napoli, l’attrice è scoppiata a piangere davanti al pubblico. Ecco cosa è successo.

L’attrice è attualmente impegnata nella messa in scena di “Olivia Denaro”, spettacolo teatrale che Ambra propone al pubblico da ormai diverso tempo.

Tuttavia, durante una delle cinque date programmate al San Ferdinando di Napoli, Ambra Angiolini non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere. Il tutto è successo alla fine dello spettacolo quando, con ancora con gli abiti di scena addosso, Ambra è rientrata sul palco per salutare e ricevere gli applausi.

E’ in questo momento che l’affetto dei presenti ha emozionato l’attrice, la quale non è rimasta impassibile, ma si è commossa, cominciando così a piangere davanti alla platea.

I presenti hanno ripreso il momento con cellulari e postato in rete alcuni video. In particolare, un contenuto pubblicato su TikTok è andato virale, scuotendo l’opinione pubblica. Gli utenti hanno anche deciso di esprimersi sull’accaduto: “Il fatto che ancora si emoziona come la prima volta fa di lei una persona vera e umile“, si legge.