Giancarlo Magalli ha confessato di essere rimasto indispettito dal comportamento di Fabio Fazio in quanto non gli avrebbe mai detto “grazie”.

Giancarlo Magalli è stato ospitato nell’ultima puntata di La Volta Buona. Durante l’intervista, lo sceneggiatore ha rivelato di essere rimasto molto deluso dal comportamento di Fabio Fazio.

Stando al suo racconto, il conduttore di Che Tempo Che Fa l’avrebbe invitato soltanto una volta nel suo programma, senza mai ringraziarlo. Infatti, pare che Giancarlo abbia ricoperto un ruolo importantissimo per il debutto televisivo di Fabio, un dettaglio fino ad oggi poco noto.

Fabio Fazio

La confessione di Giancarlo Magalli su Fabio Fazio

Lo sceneggiatore ha fatto una rivelazione su Fazio che ha sorpreso il pubblico, dichiarando di aver giocato un ruolo chiave per la sua carriera in televisione. Stando al racconto di Giancarlo, il conduttore sarebbe stato notato durante una selezione commissionata dalla Rai, col fine di individuare possibili nuovi talenti.

“Lui è venuto fuori da un mega provino in cui la Rai cercava nuovi talenti…Da lì ne sono venuti fuori tre: Cecchi Paone, Chiambretti e appunto Fazio…Voglino mi disse di dividerceli affidandomi Fazio da inserire nel cast di Pronto Raffaella“, ha raccontato lo sceneggiatore.

“Ringraziato? Non ho memoria di ciò…”: lo sfogo di Magalli

Durante la puntata è poi stata mandata in onda una clip in cui si vede Fazio ringraziare Raffaella Carrà per aver creduto sempre in lui.

A questo punto Giancarlo Magalli ha espresso nuovamente il suo disappunto anche per il presunto mancato ringraziamento nei suoi confronti da parte di Fazio: “A me no? La Carrà ha ringraziato…“. Lo sceneggiatore ha poi proseguito aggiungendo: “Mi ha invitato una volta e mai più…Ringraziato? Non ho memoria di ciò…“.

Giancarlo Magalli e il primo incontro con Raffaella Carrà

Giancarlo Magalli ha concluso raccontando un curioso aneddoto sul suo primo incontro con Raffaella Carrà. Lo sceneggiatore ha dichiarato di aver incontrato la cantante a Cortina durante le riprese di “Il colonnello Von Ryan”.