Emma Muscat, ex volto di Amici, è incinta: la cantante maltese annuncia la gravidanza insieme al compagno Kurt.

Cicogna in arrivo per un’ex protagonista di Amici: dopo Alessandra Amoroso, anche Emma Muscat è incinta. La cantante maltese di 25 anni, diventata famosa grazie al talent show di Maria De Filippi, ha annunciato la dolce attesa durante un’intervista esclusiva al magazine Chi.

L’artista ha raccontato con emozione il momento in cui ha scoperto di aspettare un bambino insieme al suo compagno Kurt. Dopo la storia con Biondo, nata proprio tra i banchi di Amici, ora la cantante si prepara a vivere una nuova fase della sua vita.

Emma Muscat, ex volto di Amici, incinta: l’annuncio

Emma Muscat ha raccontato con grande emozione, come riportato da Leggo, il momento in cui ha scoperto di essere incinta. “Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere“, ha dichiarato nell’intervista a Chi. La cantante ha ricordato il momento vissuto con il compagno Kurt come uno di quegli attimi in cui “il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello“.

Nonostante la gioia per l’arrivo del primo figlio, non nasconde un pò di paura e incertezza. “Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia.Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno“, ha confessato con sincerità.

La storia con Kurt dopo Biondo

Ad Amici, la giovane cantante aveva iniziato una relazione con Biondo. Successivamente la fine di quella relazione, ha scelto di vivere questa nuova storia con grande riservatezza.

“In passato ho avuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto. Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo“, ha spiegato la cantante.

La storia tra Emma Muscat e Kurt è nata nel 2019, quando si sono incontrati per la prima volta in un beach club a Malta. Da allora, non si sono più separati. L’uomo vive sull’isola e non fa parte del mondo dello spettacolo, dettaglio che ha permesso ai due di restare fuori dai riflettori.