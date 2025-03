Alessandra Amoroso è incinta: il dolce annuncio sui social

Alessandra Amoroso annuncia di essere incinta. La cantante svela il nome della bambina in arrivo a settembre 2025.

Alessandra Amoroso ha confermato i gossip degli ultimi giorni con una splendida notizia: la cantante ha annunciato sui social di essere incinta. Con un emozionante post su Instagram, ha svelato il nome della bambina che nascerà nei prossimi mesi, condividendo con i fan tutta la gioia di questo momento speciale. Ecco l’annuncio.

Una nuova fase nella vita di Alessandra Amoroso

Lo scorso anno, come riportato da Allmusicitalia.it, la cantante Alessandra Amoroso ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui, per poi tornare in estate con Mezzo rotto, la collaborazione con BigMama che si è rivelata uno dei tormentoni dell’estate 2024. Dopo questi successi, la cantante è scomparsa per un po’ dalle scene musicali, e ora è chiaro il motivo: si stava preparando a vivere la meravigliosa esperienza della maternità.

Il papà della bambina è Valerio Pastore, un tecnico del suono di 29 anni originario di Eboli. Qualche mese fa, la cantante aveva parlato del loro amore con parole piene di sentimento: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata“.

L’annuncio sui social e il nome della bambina

Alessandra Amoroso ha scelto Instagram per condividere la sua felicità con i fan. Nel post, accompagnato da un’emoticon con gli occhi lucidi e tre cuori rossi, ha scritto parole cariche di amore e emozione: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino.”

Ora, dopo una carriera ricca di successi, la cantante si prepara a una nuova avventura, quella della maternità, che segnerà un momento unico e speciale nella sua vita.

