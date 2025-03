Stefano De Martino ospite a “5 minuti” rivela l’enorme regalo fatto ai genitori grazie al successo ottenuto.

Il conduttore televisivo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile sorprende ancora una volta i fan con una rivelazione inaspettata. Stefano De Martino è stato ospite della trasmissione 5 Minuti, di Bruno Vespa, e ha svelato un retroscena che ha sorpreso i suoi fan.

L'”erede di Amadeus” ha parlato della sua carriera, accennando anche a una possibile conduzione del Festival di Sanremo in futuro. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Stefano De Martino: l’enorme regalo ai genitori

Durante l’intervista, Stefano De Martino ha rivelato un gesto significativo nei confronti della sua famiglia: ha acquistato una casa per i suoi genitori, come segno di gratitudine per i sacrifici fatti per lui.

“Era una delle cose che avevo in mente di fare da tempo, e fortunatamente ci sono riuscito” ha raccontato il conduttore televisivo. “Quello è stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici che avevano fatto per me in passato” ha spiegato.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Un gesto che dimostra il forte legame del conduttore con la sua famiglia, a cui è sempre rimasto profondamente legato, nonostante il successo e la popolarità.

Il successo di Affari Tuoi

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il trionfo di Affari Tuoi. Dopo aver preso il posto di Amadeus, Stefano De Martino è riuscito a mantenere alti gli ascolti, conquistando il pubblico con il suo stile empatico e coinvolgente.

“Credo che i telespettatori abbiano sviluppato una certa familiarità con me e abbiano imparato a volermi bene” ha spiegato.

Sull’ipotesi Sanremo, invece, ha dichiarato: “Credo che il Festival sia in buone mani con la direzione di Carlo Conti, semmai un giorno me lo dovrebbero proporre, spero di riuscire a prepararlo bene“, ma ha dichiarato anche “Non mi lancerei in pronostici troppo azzardati“.