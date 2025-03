Lucio Corsi accusato di razzismo per il testo del suo brano. Arriva la richiesta: “Cambia la canzone”. Scopri cosa sta succedendo.

Tra pochi mesi vedremo Lucio Corsi a Basilea sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, e mentre si prepara all’importante competizione, il cantautore si è ritrovato al centro della bufera. Il motivo? Il testo di un suo brano.

Ma cosa sta succedendo e chi lo sta accusando di razzismo? Scopriamo i dettagli della vicenda.

Lucio Corsi accusato di razzismo

Il cantautore che ha trionfato a Sanremo 2025 arrivando secondo, ora si trova al centro di una polemica inaspettata legata a un suo vecchio brano, Altalena Boy.

Il brano, pubblicato nel 2015, quindi ben 10 anni fa, ha fatto storcere il naso a qualcuno che ne richiede la modifica.

Il testo della canzone, infatti, contiene il termine zingaro e un riferimento agli stereotipi legati alla comunità rom. Questo ha scatenato la reazione di Rašid Nikolić, marionettista e attivista rom, che ha pubblicato una lettera di protesta sui social.

Nikolić ha sottolineato la gravità dell’uso del termine zingaro, ritenuto offensivo e legato a un passato di discriminazione. Nella lettera ha dichiarato: “Consideriamo estremamente grave la diffusione dello stereotipo secondo cui i rom rubano i bambini. Questa narrazione ha alimentato per anni discriminazioni e violenze contro la nostra comunità“.

Secondo Nikolić, la responsabilità di un artista va oltre la musica: “Quando un cantautore utilizza stereotipi per costruire una storia, contribuisce alla loro perpetuazione. Dire ‘non lo sapevo’ non elimina il danno che può causare“.

Le richieste a Lucio Corsi

L’attivista ha chiesto a Lucio Corsi di prendere provvedimenti concreti, tra cui una dichiarazione pubblica in cui riconosce il problema e si impegna a non diffondere stereotipi dannosi, la modifica o il ritiro della canzone e anche un incontro con attivisti e associazioni rom per comprendere meglio l’impatto del linguaggio utilizzato.

Al momento, però, il cantautore non ha ancora commentato la vicenda.