Gli ex gieffini si sono riuniti e hanno pubblicato una foto di coppia: non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Giglio e Julia sono una delle coppie formatesi all’interno del Grande Fratello. Nelle ultime ore sono aumentate le voci che parlavano di una presunta crisi a causa di una furiosa lite. La coppia ha deciso allora di mettere a tacere ogni diceria postando una fotografia su Instagram.

La fotografia di Giglio

Ad aver preso in mano la situazione è stato proprio Giglio, il quale ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una bellissima foto in compagnia di Julia. A completare lo scatto dei fidanzati una didascalia che recita: “Ciao belli“, con tanto di cuoricino.

La storia d’amore di Giglio e Julia

Pertanto non sarebbe in corso nessuna presunta crisi tra gli ex concorrenti del GF. La coppia sta passando del tempo assieme al di fuori della Casa più spiata d’Italia, lontana dalle telecamere. In questa occasione Julia dovrà sicuramente dare delle spiegazioni al fidanzato sulle presunte voci di tradimento.

La ragazza era stata infatti eliminata dal reality diverso tempo prima del fidanzato, perciò ha potuto assistere alla diffusione dei pettegolezzi sul loro conto. Giglio, invece, è rimasto all’oscuro di tutto per diverso tempo poiché ancora dentro il GF.

L’assenza di Julia in studio

Anche da eliminata, Julia ha costantemente cercato di manifestare il proprio supporto al fidanzato. Tuttavia, nelle ultime settimane, la ragazza non si è presentata in studio. Pare quindi che Giglio abbia scoperto della sua assenza solamente durante la puntata di lunedì, quando è stato eliminato.

In merito all’assenza di Julia, la coppia ha dovuto chiarirsi in un secondo momento. Inoltre, poco dopo la fine della puntata, il ragazzo ha pubblicato su Instagram un video in cui compare anche Julia, infondendo nei fan la speranza che tra la coppia fosse tutto a posto.

A rafforzare questa tesi ci sarebbe proprio l’ultima foto pubblicata sui social, in cui i fidanzati appaiono felici più che mai.