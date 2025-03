Valeria Marini show: dal mango da “tirare” alla sfida a Pamela Prati, il video

Backstage infuocato a Ne vedremo delle belle: Valeria Marini provoca Pamela Prati e “lancia” una frecciatina a Patrizia Pellegrino con un mango. Il video.

Dopo lo sfogo di Valeria Marini davanti a tutti e l’intervento di Carlo Conti, il clima si fa rovente nel backstage di Ne vedremo delle belle. La showgirl, come riportato da Novella2000, si conferma protagonista indiscussa con il suo carattere esplosivo.

Tra frecciatine e dichiarazioni forti, la showgirl punta il dito contro le sue storiche rivali, Pamela Prati e Patrizia Pellegrino, senza risparmiare battute e anche un “mango“. Ecco il video.

Valeria Marini e la sfida aperta con Pamela Prati

Seduta sui divanetti della sala relax insieme ad altre concorrenti, Valeria Marini ha espresso con decisione la sua intenzione di sfidare Pamela Prati. La rivalità tra le due showgirl è nota da tempo, e anche questa volta non ha esitato a rendere chiaro il suo punto di vista, dichiarando: “Sì, Pamela io la sfido. Già gliel’ho detto. Le ho detto ‘Guarda che io ti sfido subito’“.

Tra l’altro, proprio Pamela Prati ha vinto la prima puntata del programma, e la reazione di Valeria non è passata inosservata. Reazione commentata dalla mora soubrette a La Vita in Diretta, dove ha scherzato sull’argomento, ammettendo che probabilmente lei non si sarebbe comportata come la collega.

Il “mango-gate” a Patrizia Pellegrino

Ma non è solo Pamela Prati a finire nel mirino di Valeria Marini. In un altro momento del backstage, la showgirl si è soffermata su un tavolo colmo di frutta, con particolare interesse per un mango. Con il suo solito tono ironico e provocatorio, ha dichiarato: “Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia“.

Una battuta che ha colto alla sprovvista Patrizia Pellegrino, la quale si è limitata a lanciare un’occhiata senza replicare alla provocazione. Ecco, a seguire, il video pubblicato su Instagram del siparietto: