Harry sta attraversando una profonda crisi e ha deciso di rinunciare all’incarico di patrono dell’ente benefico da lui fondato.

Stando alle voci, il Principe Harry starebbe affrontando una profonda crisi. Pare che la sua condizione sia dovuta alla scelta di dimettersi dall’incarico di patrono dell’ente di beneficenza Sentebale, organizzazione in onore di Lady Diana.

La fondazione dell’ente risale al 2006, quando Harry e il Principe Seeiso del Lesotho hanno deciso di stringere un accordo. Lo scopo dell’organizzazione è quello di aiutare i bambini e i ragazzi dell’Africa meridionale, soprattutto coloro che sono affetti da HIV e AIDS.

Le dimissioni del principe

Si dice che all’interno dell’organizzazione, negli ultimi tempi, si siano verificate diverse tensioni a causa di alcune decisioni prese dalla dottoressa Sophie Chandauka, presidente del consiglio di amministrazione. Pian piano diversi amministratori hanno deciso di presentare le dimissioni, così data la situazione, lo stesso Harry ha deciso di abbandonare il patronato.

In tale occasione, è stato emanato un comunicato ufficiale. Di seguito il testo: “Quasi 20 anni fa, abbiamo fondato Sentebale in onore delle nostre madri. Sentebale significa “non ti scordar di me” in sesotho, la lingua locale del Lesotho, ed è ciò che abbiamo sempre promesso ai giovani che abbiamo servito tramite questa associazione benefica“.

Il comunicato prosegue: “Oggi non è diverso. Con il cuore pesante, ci siamo dimessi dai nostri ruoli di Patron dell’organizzazione fino a nuovo avviso, in supporto e solidarietà con il consiglio di amministrazione che ha dovuto fare lo stesso“.

Harry affranto e sotto shock

Le voci sostengono che il Principe Harry sia: “Sotto shock e affranto” per la situazione. Il principe, infatti, era molto legato all’ente fondato in onore di Lady Diana, sua mamma. Per Harry si trattava di un modo per poter proseguire l’operato di sua madre, da sempre dedita al volontariato.