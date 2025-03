Chiara Ferragni festeggia il compleanno della piccola Vittoria a Palazzo Parigi. Presente Giovanni Tronchetti Provera, assente Fedez.

Chiara Ferragni non si è limitata ad una tenera dedica sui social ma ha festeggiato il quarto compleanno della sua secondogenita Vittoria con una festa esclusiva presso Palazzo Parigi, a Milano. L’evento, come riportato da Leggo, ha visto la partecipazione di familiari e amici selezionati.

A far parlare non è stata solo la splendida location, ma soprattutto la presenza di Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno dell’influencer, e l’assenza di Fedez, padre della bambina.

Chiara Ferragni, la festa di compleanno di Vittoria: assente Fedez

Secondo quanto scritto dal settimanale Chi, Chiara Ferragni ha scelto Palazzo Parigi come location per la festa di compleanno della piccola Vittoria. Nonostante i tentativi di mantenere la massima riservatezza, alcuni fotografi sono riusciti a catturare momenti significativi della giornata.

Dopo essere stata avvistata in auto, l’influencer ha deciso di entrare nel garage dell’hotel per evitare ulteriori scatti e ha fatto chiudere le tende del ristorante per garantire la privacy durante la festa. Alla festa erano presenti la mamma dell’influencer, le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e alcuni amici stretti. Grande assente il padre, Fedez.

Tra gli invitati spiccava anche Giovanni Tronchetti Provera, che si sta inserendo sempre più nella famiglia della Ferragni, trascorrendo del tempo con i piccoli Leone e Vittoria.

L’ospite d’onore: Giovanni Tronchetti Provera

Sempre secondo Chi, prima di raggiungere separatamente la festa di compleanno per Vittoria, Giovanni Tronchetti Provera è stato avvistato la mattina stessa mentre usciva dalla casa di Chiara Ferragni per portare a passeggio due cani. Si tratta del suo e quello della fidanzata.

“La scorsa domenica mattina Giovanni esce da casa di Chiara per portare a passeggio due cani: il suo e quello della fidanzata“, riporta il settimanale. Sottolineando come l’imprenditore sia ormai parte della quotidianità della famiglia.