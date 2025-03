Giornata speciale per Chiara Ferragni che ha pubblicato una foto inedita del passato relativa ad un momento di gioia in famiglia.

Ha stupito tutti pubblicando un video inatteso con tanto di “consiglio non richiesto”. Ora, Chiara Ferragni ha fatto molto di più mostrando una foto del passato inedita e mai fatta vedere prima che riguarda un momento bellissimo della sua vita e di quella della sua famiglia, con particolare riferimento alla piccola figlia, Vittoria.

Chiara Ferragni: l’amore per i figli

Ad inizio di questa settimana, Chiara Ferragni aveva anticipato tutti parlando della sua famiglia e dell’amore per i suoi figli, Leone e Vittoria. I piccoli, infatti, in questi giorni hanno festeggiato i rispettivi compleanni. Prima il bambino e, oggi, la bambina. Proprio in occasione della festa per Leo, la Ferragni aveva voluto fare una dedica bellissima.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Sui social, mamma Chiara aveva scritto rivolgendosi al primogenito: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perchè sei stato l’emozione più forte mai provata […]. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertá”.

La foto del passato e la dedica a Vittoria

Esattamente come accaduto con Leone, la Ferragni ha scelto di dedicare un pensiero dolcissimo anche alla piccola Vittoria in occasione del suo quarto compleanno. Chiara ha pubblicato una foto relativa alle prime ore di vita della bambina mentre ancora la stava allattando, probabilmente subito dopo averla data alla luce.

Nel suo post su Instagram, la Ferragni ha scritto: “La mia piccola peste oggi compie 4 anni”, le sue parole. “Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”, ha scritto accompagnando il tutto con l’emoticon dell’infinito.