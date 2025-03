Giuliano Sangiorgi è diventato papà bis: il tenero annuncio

Momento di grande gioia in casa di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia: è nato il loro secondo figlio. L’annuncio sui social con la prima foto.

Qualche mese fa aveva stupito tutti con l’annuncio del secondo figlio in arrivo. Adesso, Giuliano Sangiorgi con la sua Ilaria Macchia hanno dato la tenera notizia: ecco il nuovo bebè in famiglia. Sui social, la coppia ha condiviso persino un tenerissimo scatto per mostrare a tutti la novità in casa. Immediate le tante reazioni d’affetto per loro.

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia: la famiglia si allarga

Solamente pochi mesi fa, Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia avevano raccontato a tutti i loro fan di essere in attesa del secondo figlio dopo la piccola Stella, arrivata nel 2018. Il cantante e la sua dolce metà si erano espressi anche tramite una bella intervista raccontando come fosse nelle loro intenzioni allargare la famiglia.

Giuliano Sangiorgi – www.donnaglamour.it

“Bisogna alleggerire l’idea del mettere su famiglia. I nostri genitori facevano figli giovanissimi perché erano pazzi d’amore. Ora, però, ci sono barriere economiche e culturali che devono essere superate”, erano state alcune della parole di Sangiorgi una intervista a Vanity Fair. La stessa Ilaria aveva commentato: “Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria. Non mi sarebbe dispiaciuto avere più caos in casa”.

La nascita del secondo figlio: l’annuncio e la foto

Ora, quel desiderio si è realizzato. Dopo stella, Sangiorgi e la Macchia hanno comunicato l’arrivo di Michele. Questo il nome scelto dalla coppie per il loro secondogenito. Il cantante ha condiviso una foto per annunciare a tutti il lieto evento: “Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto Michele Sangiorgi!!! Ilaria Macchia, Stella ed io siamo pronti alla nostra vita insieme!!!”, sono state le parole dell’artista per accompagnare l’immagine dove si intravede il braccialetto con le indicazioni del bebè e della famiglia.