Ecco quanto guadagna Filippa Lagerbäck

Nel cast di Che tempo che fa c’è anche Filippa Lagerbäck: ecco quanto guadagna la conduttrice per il suo ruolo nel programma.

Sin dal 2005 nel cast di Che tempo che fa c’è sempre stata Filippa Lagerbäck. La conduttrice svedese è colei che presenta i vari ospiti del programma prima delle interviste di Fabio Fazio. Dopo aver affiancato un anno Ilary Blasi, per poi sostituirla del tutto dalla terza stagione in poi, Filippa Lagerbäck è sempre stata presente in studio e ha mantenuto il proprio ruolo nel programma nonostante i vari cambi di canale e quando il format ha abbandonato la Rai ed è passato sul Nove ha seguito Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ma quanto guadagna Filippa Lagerbäck per il suo ruolo a Che tempo che fa? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Filippa Lagerbäck a Che tempo che fa

Filippa Lagerbäck non ha mai rivelato pubblicamente a quanto ammonti lo stipendio che percepisce a Che tempo che fa, secondo alcune indiscrezioni (come riporta anche Libero) il suo compenso sarebbe di circa 400.000 euro lordi all’anno.

Filippa Lagerback

Considerato che Che tempo che fa va in onda sempre la domenica sera in prima serata, tutte le settimane da ottobre a maggio (il numero di puntate di ogni stagione non è fisso ma varia di anno in anno), se fosse confermato lo stipendio di Filippa Lagerbäck per il suo ruolo di co-conduttrice sarebbe di circa 5.000 euro a puntata.

Lo stipendio di Filippa Lagerbäck è comunque di molto inferiore alla cifra guadagnata da Fabio Fazio per la conduzione del programma (che ha portato al successo come dimostrano i dati degli ascolti, sia negli anni alla Rai che ora sul Nove). Ma sarebbe anche inferiore a quello di Luciano Littizzetto che con la sua ironia è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti del programma.