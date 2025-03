Leone compie 7 anni: Chiara Ferragni gli dedica un tenero post mentre Fedez pubblica un messaggio criptico.

Oggi, 19 marzo, Leone Lucia Ferragni compie 7 anni. Per il giorno del suo compleanno, Chiara Ferragni ha voluto dedicare al figlio un tenero post, mentre il papà del festeggiato, Fedez, ha condiviso un messaggio che ha suscitato diversi dubbi.

Ma come festeggeranno questo importante giorno? Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni: “A te che mi hai reso mamma”

Per Chiara Ferragni questo è un giorno speciale, e lo ha voluto celebrare condividendo un toccante messaggio dedicato al figlio. Con un lungo post Instagram, l’influencer ha rivolto tenere parole al suo primogenito che oggi compie 7 anni.

Sotto la foto di quando Leone era appena nato, Chiara scrive: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perchè sei stato l’emozione più forte mai provata.“, e continua: “A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perchè sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertá.“.

Infine conclude: “Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire“.

Ma anche Fedez non è rimasto in silenzio in questo giorno speciale.

La dedica di Fedez

Al contrario di Chiara Ferragni, Fedez ha condiviso un messaggio molto meno tenero e affettuoso. Il rapper, infatti, ha condiviso tra le storie una frase del brano “Prima di ogni cosa“, canzone dedicata al figlio pubblicata nel 2018.

La frase scelta è “Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato“. Si tratta di un riferimento al periodo difficile che sta affrontando il rapper?

Intanto i fan attendono di scoprire come il piccolo “Leo” festeggerà il compleanno.