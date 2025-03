Dopo mesi di pausa, Angelina Mango ritorna sui social: la cantante rassicura i fan, “Mi sto divertendo”. Scopri come sta adesso.

Sono ormai mesi che Angelina Mango si è ritirata momentaneamente dalle scene, ma in queste ore ha sorpreso i suoi follower con un post su Instagram che segna il suo ritorno sui social dopo il lungo silenzio.

La cantante, che ha conquistato il pubblico con il successo di “La Noia” e la vittoria a Sanremo 2024, aveva annunciato in ottobre di prendersi una pausa per concentrarsi su sé stessa. Con un carosello di immagini che ritraggono momenti di quotidianità, la giovane artista ha mostrato il suo ritorno alla serenità, circondata da amici, famiglia e dal suo amato cagnolino. Ma scopriamo come sta adesso la cantante.

Angelina Mango: la pausa necessaria per ritrovare equilibrio

Nel mese di ottobre 2024, Angelina Mango aveva spiegato ai suoi fan la necessità di fermarsi per “ascoltarsi” e mettere al primo posto la sua salute e il suo benessere.

Dopo un anno ricco di successi e impegni professionali, inclusi il tour e il trionfo a Sanremo, la cantante ha deciso di allontanarsi dai riflettori e dai social media. La sua pausa è stata un momento di introspezione, che le ha permesso di ricaricarsi e riscoprire la bellezza della vita quotidiana.

Il 18 marzo 2025, Angelina Mango ha finalmente condiviso un nuovo post su Instagram che ha rassicurato i fan.

Angelina Mango riaccende la speranza dei fan

In un carosello di immagini, ha mostrato momenti di relax e felicità, tra cui scatti con amici, la famiglia e una tenera foto con sua madre, Laura Valente. “Mi sto divertendo“, ha scritto la cantante, esprimendo la sua gioia di vivere dopo il lungo periodo di silenzio.

In un precedente post di gennaio, Angelina aveva dichiarato: “Sono viva, ed è una bella scoperta“, un messaggio che ha rassicurato i suoi fan, facendo capire quanto questa pausa fosse stata importante per lei.

Il post della cantante non solo ha rassicurato i fan sulla salute dell’artista, ma ha anche riacceso la speranza dei fan che aspettano il suo ritorno sulle scene.