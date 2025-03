Valentina Ferragni rompe il silenzio: l’influencer smentisce le voci di crisi con Matteo Napoletano e rivela “Voglio dei figli”.

Negli ultimi giorni ha preso a circolare sul web un rumors che ha suscitato preoccupazione tra i fan di Valentina Ferragni: tra l’influencer e il compagno Matteo Napoletano ci sarebbe aria di crisi. Ma quanto c’è di vero?

La sorella di Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose tra lei e il fidanzato, che convivono da ormai un anno. Scopriamo tutti i dettagli.

Nessuna crisi tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Valentina Ferragni ha deciso di chiarire una volta per tutte le voci che circolavano sulla sua relazione con Matteo Napoletano.

La sorella di Chiara Ferragni ha risposto direttamente sui social, rassicurando i suoi follower riguardo alla sua storia d’amore con il fidanzato. “Stiamo ancora insieme e stiamo molto bene” ha scritto Valentina nelle sue Storie su Instagram, smentendo categoricamente le speculazioni che parlavano di una rottura imminente.

Valentina Ferragni

La coppia convive da quasi un anno a Milano, e l’influencer ha voluto far sapere che la loro relazione procede a gonfie vele.

Il malinteso era nato da alcune dichiarazioni di Valentina Ferragni su come percepisce l’amore: “Da una parte lo vivo in maniera cinica, molto razionale, ma dall’altra lo vivo in maniera irrazionale e sono molto sognatrice e romantica” aveva spiegato.

Il desiderio di maternità di Valentina Ferragni

Durante una sessione di domande sui social, Valentina Ferragni ha anche parlato del suo desiderio di diventare madre.

Rispondendo a una domanda dei follower, l’influencer ha confermato: “Sì, certamente, amo i bambini, e ancora di più da quando ho i miei nipotini“. Valentina ha aggiunto che, pur non avendo ancora avuto figli, questo momento della sua vita è caratterizzato da un buon equilibrio, e che il desiderio di maternità arriverà quando sarà il momento giusto.

Valentina ha anche raccontato alcuni dettagli della sua vita quotidiana con Matteo Napoletano e sulla scelta di andare a convivere: “Quando Matteo è tornato in Italia dopo aver vissuto per quattro anni in America, è stato naturale decidere di vivere insieme” ha detto la Ferragni.