Shaila vuota il sacco: cosa hanno fatto Helena e Lorenzo prima di entrare al GF

La strana rivelazione di Shaila Gatta al Grande Fratello che vede coinvolti anche Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Dopo essere finita nel mirino di Stefania Orlando, Shaila Gatta torna protagonista nella Casa del Grande Fratello e lo fa con una serie di confessioni e retroscena che riguardano altri due concorrenti a lei tanto vicini: Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Nello specifico, l’ex Velina ha svelato cosa i due avrebbero fatto prima di prendere parte al reality.

GF: cosa succede tra Helena e Lorenzo

Nelle ultime settimane di gioco, nella Casa del GF stanno accadendo cose davvero particolari. Una di queste fa riferimento ai comportamenti relativi a Helena Prestes e Lorenzo Spolverato tra cui potrebbe esserci un accordo “segreto” o almeno questa sembra essere la teoria di qualcuno, sia tra i concorrenti nel reality sia tra gli spettatori.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Già in puntata, i due sono stati chiamati a dare spiegazioni sui loro comportamenti e anche su eventuali trascorsi prima di entrare nel gioco. Signorini aveva domandato ad entrambi quali fossero i loro rapporti e Spolverato aveva quindi ammesso di aver sentito Helena: “Nulla di che, non è vero che ci siamo visti. Semplicemente lei mi ha mandato dei messaggi prima di entrare qui”.

Shaila vuota il sacco su Helena e Lorenzo

Eppure, tale versione data da Lorenzo non sarebbe del tutto completa. Infatti, nelle scorse ore, Shaila Gatta avrebbe confessato ad alcune compagne della Casa cosa Spolverato e la Prestes avrebbero fatto prima del GF insieme. “Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto”, ha esordito l’ex Velina appartandosi con Chiara e Zeudi. “Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Sì, videochiamate. E non l’hanno mai ammesso”. Staremo a vedere se dopo tali parole ci saranno conseguenze e nuove polemiche.