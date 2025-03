Paolo Ruffini chiarisce la notizia del suo matrimonio e parla della vita privata: “Non so come sia uscita”.

La vita privata di Paolo Ruffini è diventata di dominio pubblico solamente negli ultimi anni, ma nessuno sapeva che è stato sposato per sei anni con la musicista Claudia Campolongo. Il loro matrimonio è rimasto “segreto” per anni, fino alla notizia del divorzio, che ha suscitato molto clamore anche per via della relazione del comico con Diana Del Bufalo. Ma a distanza di anni, finalmente il regista toscano ha rotto il silenzio svelando la verità.

La relazione con Claudia Campolongo: un divorzio lontano dai riflettori

Paolo Ruffini è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo per sei anni. La loro separazione, tuttavia, è stata mantenuta privata, con la notizia che è emersa solo dopo il divorzio.

“Non so nemmeno come sia uscita, ma è una cosa molto naturale” ha spiegato l’attore, che ha rivelato che i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del matrimonio.

“Continuiamo a lavorare assieme, siamo in ottimi rapporti e so che sembra anomalo ma penso sia più normale continuare a voler bene a qualcuno a cui hai tenuto anche quando si vorrebbe che, finito un rapporto, tu lo debba odiare” sono state le parole del regista.

Paolo Ruffini: la paternità e il lavoro con i bambini

Nel corso dell’intervista, Paolo Ruffini ha anche parlato del suo rapporto con i bambini. Nonostante non abbia figli, l’attore ha dichiarato di aver fatto esperienza “sul campo” lavorando con i più piccoli.

Ruffini ha sempre espresso una grande ammirazione per i bambini, che definisce “Credenti in tutto: Babbo Natale, Dio, unicorni“. A chi gli chiede se desideri diventare padre, ha risposto che “Avere un figlio non deve essere un dovere“, e che ogni uomo ha “orologi biologici diversi”. Non esclude la paternità in futuro, ma non la considera una necessità.

Paolo Ruffini ha anche parlato della sua ex fidanzata, l’attrice Diana Del Bufalo. La loro relazione, iniziata nel 2015, ha subito alti e bassi, ed è terminata nel 2019 dopo l’annuncio di Diana su Instagram. Nonostante le difficoltà, Ruffini ha pubblicamente chiesto scusa per l’accaduto, riconoscendo di aver commesso degli errori, ma anche dichiarato che il tempo ha contribuito a sanare le ferite di entrambi.