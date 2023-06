Nel corso di un’intervista Paolo Ruffini ha raccontato come Diana Del Bufalo, sua ex, lo ha lasciato. Il modo è stato sorprendente.

Una storia durata circa quattro anni e che si è conclusa in modo davvero curioso. Paolo Ruffini ha ricordato, nel corso di un’intervista a Oggi, in che modo la sua relazione con la nota Diana Del Bufalo si sia conclusa. Tutto è avvenuto nel corso di una cena che, almeno inizialmente, pareva essere una delle tante…

Paol Ruffini e la fine della storia con Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo Paolo Ruffini

In molti ricorderanno come Ruffini e la Del Bufalo siano stati una coppia molto affiatata. I due hanno avuto una relazione per quattro anni salvo poi lasciarsi nel 2019. Il conduttore ha ricordato con curiosità e sorpresa il momento della loro rottura e, precisamente, quando la donna ha deciso di lasciarlo.

Sul loro rapporto, il presentatore e comico ha detto: “Devo dire che è stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”, ha svelato Ruffini.

L’uomo ha anche aggiunto che nutre rispetto e dei bei sentimenti d’affetto per Diana: “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del comico e presentatore:

