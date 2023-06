Critiche, insulti e offese di vario genere: Karina Cascella non ci sta e replica mostrando i volti degli haters che le scrivono.

Ride bene chi ride ultimo. E forse, in questo momento, nonostante le critiche e gli insulti ricevuti, è Karina Cascella a sorridere. Il motivo? Dopo aver ricevuto diversi commenti negativi alle ultime foto pubblicate su Insragram, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere pan per focaccia mostrando il volto di chi l’ha offesa…

Karina Cascella, la replica durissima agli haters

Karina Cascella

Negli ultimi giorni l’ex volto di Uomini e Donne aveva condiviso su Instagram alcuni scatti della sua recente vacanza. In diverse foto, l’ex opinionista era in costume dato che la meta del suo relax era al mare. Eppure, i suoi seguaci, e in questo caso gli haters, l’hanno voluta pungere con diversi commenti negativi e critici.

In particolare, alla vista della Cascella ha dato fastidio uno che recitava: “Puoi mostrare solo tette e culo…per il resto sei uno zero assoluto”.

Probabile che soprattutto l’ultima parte abbia infastidito la donna che, per replicare, ha scelto un modo davvero forte. Karina non solo ha risposto ma ha fatto di più mostrando il messaggio in questione ma anche il volto della persona che ha scritto.

“Commento pubblico, offesa pubblica e sapete cosa faccio io ora? Posto le vostre facce così vediamo se vi passa la voglia di insultarmi gratuitamente”, ha scritto in una storia l’ex UeD. “Ora mi avete veramente fracassato”, ha sbottato ancora.

Un modo piuttosto forte per provare a mettere fine all’odio social nei suoi confronti. Una reazione sicuramente senza fronzoli come è nelle sue corde. Vedremo se sarà il metodo corretto per mettere la parola fine a questa situazione.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram della donna che ha generato tanti commenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG