Ha vinto L’Isola dei Famosi 2023 e si gode il momento. Marco Mazzoli è tornato alla sua vita di tutti i giorni ma ha ancora forte in circolo nel suo corpo l’adrenalina del trionfo. A Leggo, la voce dello Zoo di 105 ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua esperienza in Honduras. Tra questi spicca certamente il passaggio su Cristina Scuccia e “il suo amore” tanto chiacchierato.

Marco Mazzoli e l’amore di Cristina Scuccia

Durante l’edizione dell’Isola appena conclusa, sicuramente tra i volti maggiormente in vista ci sono stati Mazzoli, poi vincitore, ma anche Cristina Scuccia che, per molti, era seria condidata alla vittoria. Nell’ultimo periodo si era discusso parecchio di lei e del suo amore di cui ha parlato sempre con maggiore insistenza, per alcuni anche per strategia.

Proprio su questo tema, e non solo, il fresco vincitore del reality ha raccontato: “Se Cristina ha ‘marciato’ sulla persona che ama? No, lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa”, ha detto Mazzoli.

Proprio la voce di Radio 105 ha poi aggiunto: “Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

