Marco Mazzoli ha trionfati all’Isola dei Famosi come vincitore dell’edizione 2023 del reality show. In finale lo speaker radiofonico è riuscito a battere Luca Vetrone (che ha conquistato il secondo posto) e Andrea Lo Cicero (al terzo posto). Mazzoli ha dedicato la sua vittoria a tutti coloro che l’hanno supportato e all’ex produttore Chico Forti, detenuto in carcere da 24 anni.

“Vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”, ha dichiarato Mazzoli.

Marco Mazzoli vincitore all’Isola dei Famosi 2023

In tanti sui social hanno esultato per la vittoria di Marco Mazzoli che, secondo i bookmakers, era dato per favorito come vincitore di questa edizione del reality show. Lo speaker radiofonico ha abbracciato commosso i naufraghi che sono giunti con lui in finale e ha espresso pubblicamente i suoi ringraziamenti verso tutti coloro che l’hanno sostenuto.

Con la vittoria all’interno del programma, Mazzoli ha conquistato anche il montepremi da 100mila euro, e in tanti sono curiosi di sapere a quale associazione lo devolverà in beneficenza.

