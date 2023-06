Ecco dove vedere Amici Full Out in streaming e in TV: è il concerto evento con i protagonisti del reality show.

E’ trascorso meno di un mese da quando è terminato Amici 22, l’ultima puntata è infatti andata in onda il 14 maggio 2023. A vincere questa edizione del talent show è stato il ballerino Mattia Zenzola mentre la prima tra i cantanti, che si è classificata al secondo posto generale, è stata Angelina Mango. I giovani artisti di questa edizione sono i protagonisti di Amici Full Out: vediamo ora dove vedere in TV e in streaming il mega-concerto.

Dove vedere Amici Full Out in streaming e in TV

Il concerto Amici Full Out si è tenuto l’11 giugno all’Ippodromo delle Campanelle a Roma. Ma per chi non ha avuto la possibilità di vederlo dal vivo, c’è la possibilità di rivederlo stando comodamente seduti sul proprio divano.

Angelina Mango

Amici Full Out è trasmesso in TV da Italia 1, in prima serata, martedì 20 giugno 2023: l’appuntamento è alle ore 21.20. Ma c’è anche la possibilità di vedere Amici Full Out in streaming. Dove? Su Mediaset Infinity ovviamente. E’ la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere tramite Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Amici Full Out: i cantanti

Chi sono i ballerini e i cantanti, ex di Amici, che vedremo esibirsi nel corso di Amici Full Out? La lista comprende Aaron, Angelina Mango (ovvero vincitrice della categoria canto di Amici 22), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu.

A condurre l’evento sono Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear. Non mancano poi i grandi ospiti come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Olly oltre al comico e imitatore Vincenzo De Lucia.

