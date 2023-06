Lunedì 19 giugno va in onda su Canale 5 l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2023: ecco quanto guadagna il vincitore del reality show.

Anche L’Isola dei Famosi 2023 giunge al termine: quella in onda su Canale 5 lunedì 19 giugno è infatti l’ultima puntata di questa edizione del reality show. Al termine della puntata, in onda come sempre in prima serata e condotta da Ilary Blasi, si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione. Ma a tal proposito: quanto vince chi arriva al primo posto a L’Isola dei Famosi 2023? Scopriamo insieme a quanto ammonta il montepremi.

L’Isola dei Famosi 2023: il montepremi

Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023 si aggiudicherà il montepremi che ammonta a 100.000 euro. Attenzione però: colui che si classificherà al primo posto in questa edizione del reality non si metterà in tasca tutti questi soldi, per regolamento, infatti, metà della somma vinta dovrà essere destinata a un’ente benefico a scelta del vincitrice.

In pratica, dei 100.000 euro che compongono il montepremi finale de L’Isola dei Famosi 2023, solamente 50.000 euro verranno effettivamente vinti da uno dei naufraghi, gli altri 50.000 euro saranno invece devoluti in beneficenza.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2023 in streaming

L’Isola dei Famosi 2023 è trasmessa su Canale 5 ma dove si può vedere in streming gratis? Ovviamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity: non solo verranno caricate tutte le puntate in modo che possono essere viste in qualunque momento dagli spettatori, ma sulla piattaforma on demand della Mediaset sarà possibile vedere anche L’Isola dei Famosi 2023 in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Canale 5.

Si può accedere a Mediaset Infinity (in maniera del tutto gratuita) da qualsiasi dispositivo: dalle Smart TV, dai computer, dai tablet e ovviamente anche dagli smartphone.

