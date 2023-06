Arrivano nuovi dettagli sulle nozze tra Alena Seredova e Alessandro Nasi andate in scena lo scorso weekend. Ecco i testimoni e le foto.

Una sabato di gioia e amore per tutta la famiglia. Nessuno escluso. Il matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è andato alla grande e ha visto tutti i presenti essere felici e fare la propria parte. Perché diciamo così? Perché in queste ore, la modella ha mostrato alcuni dettagli che, fino ad oggi, erano rimasti inediti. Uno di questi i testimoni dello sposo. Sono stati i figli di Buffon, ex della Seredova, a stare accanto al nuovo compagno della madre.

Alena Seredova, i figli di Buffon testimoni di nozze di Nasi

ALESSANDRO NASI ALENA SEREDOVA

Le nozze del 17 giugno sono state, come detto, un successo. Sebbene ancora né Alena né Alessandro abbiano avuto modo di parlare e raccontare le loro emozioni, sui social sono iniziate ad arrivare le foto del giorno. In un post della modella, ecco anche un dettaglio che era rimasto appunto nascosto: i testimoni dello sposo.

Sono stati Luis e David, rispettivamente 16 e 13 anni, nati dal matrimonio con il portiere Gigi Buffon, ad accompagnare il nuovo compagno di mamma Alena all’altare.

A farlo sapere proprio la donna che ha condiviso le foto con i ragazzi protagonisti condite da alcuni hashtag inequivocabili.

“Testimoni dello sposo, mio tutto”, questi gli hashtag scelti nella didascalia che accompagna la raccolta di immagini della giornata.

Gli scatti mostrano tutti i componenti della famiglia felici, compresa la piccola Vivienne che ha portato le fedi nuziali. Moltissimi i commenti ricevuti: “Siete bellissimi”, “Un gesto davvero bello vedere David e Luis testimoni di Alessandro”, “Alena sei davvero una madre dolcissima e si vede dal modo in cui guardi e baci i tuoi figli”.

Insomma, il quadretto di famiglia è davvero perfetto e magico.

