Dopo l’addio a Giorgia Soleri e il bacio in discoteca con Martina Taglienti, nuovo flirt possibile per Damiano David dei Maneskin.

Rock come i Maneskin anche nella vita. Senza regole e, a quanto pare, tanti amori. Parliamo di Damiano David, frontman della nota band, che dopo essersi lasciato ufficialmente con Giorgia Soleri, anche a seguito del noto video nel quale baciava un’altra donna, Martina Taglienti, sembrerebbe non essersi perso in chiacchiere e aver avuto un flirt con un’altra donna. Addirittura una ex diva del mondo hard…

Nuovo flirt per Damiano David? Di chi si tratta

Sembra proprio che Damiano abbia avuto un flirt con l’ex pornostar Jessie Andrews: lo sostengono alcuni follower che hanno notato un dettaglio sui profili social di entrambi e prontamente lo hanno segnalato.

A spiegare le teorie di alcuni utenti è stato, inizialmente, Very Inutil People che ha messo a confronto due foto della ragazza e del frontman dei Maneskin scattate, a quanto pare, nello stesso hotel italiano.

“Pare e sottolineo pare che Damiano David si stia frequentando con l’ex pornostar Jessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria). Sembra che oggi abbiano postato dalla stessa camera di un hotel in Italia”, si legge. “L’indizio decisivo che si tratti della stessa camera dovrebbe essere la borsa rossa della Diesel che si vede dietro Jessie Andrews + la nuova canotta della Diesel di Damiano. È una supposizione di chi mi ha segnalato questa cosa”.

Come precisato dallo stesso media, la segnalazione e l’indizio sono solo delle teorie. Però a vederci male…

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna:

