Jessica Battistello racconta il terribile incubo vissuto con un ladro in casa, con il figlio Gabriel: “Stava camminando in camera mia”.

Jessica Battistello, volto noto per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019, ha raccontato un’esperienza drammatica vissuta nella sua nuova vita in Repubblica Dominicana. La giovane mamma, che vive con il compagno Stefano e il loro bambino Gabriel, ha condiviso sui social il suo terrore dopo aver avuto una brutta sorpresa a casa, da sola con il figlio.

Ma questo episodio non è il primo momento di panico che Jessica ha vissuto nella sua nuova vita in Repubblica Dominicana. In passato, infatti, aveva già raccontato di essere stata vittima di una rapina violenta, con una pistola puntata alla testa.

Scopriamo che cosa ha raccontato.

Jessica Battistello: il terrore di una notte solitaria

Jessica si trovava a casa da sola, a occuparsi del figlio Gabriel, quando un ladro ha fatto irruzione nella sua abitazione. La giovane mamma ha raccontato di essere stata improvvisamente svegliata nel cuore della notte, quando ha visto un uomo camminare nella sua camera da letto.

Ladro in maschera

“Mi è entrato un ladro in casa. Ero sola con Gabriel, girandomi sul letto ho per caso aperto gli occhi e mi sono ritrovata questa persona che stava camminando in camera mia” ha raccontato.

Immobilizzata dalla paura, Jessica ha abbracciato il suo bambino, cercando di rimanere silenziosa e di non fare movimenti che potessero mettere in pericolo la sua vita e quella di Gabriel.

Il racconto shock di Jessica Battistello

“Sono rimasta pietrificata, ho abbracciato Gabriel, sono rimasta immobile e ho cercato invano il telefono – ha raccontato ancora Jessica -. Dopo 10 minuti in cui le ho pensate tutte, ho preso una paura assurda, ho pregato, ho pianto, ho detto anche addio a Gabriel“.

Ha, poi rivelato: “Mi sono arrotolata due cuscini nella pancia, per paura che mi accoltellasse, mi sono alzata, non ho visto finestre aperte, mi è sembrato tutto okay. Sono quindi andata in cucina, ho acceso la luce e mi sono accorta che c’erano borse per terra, casino ovunque, finestre spalancate, pensavo che fosse chiusa la griglia di sicurezza invece era aperta e mi ha rubato il telefono che avevo sul comodino“.

Nonostante la paura, Jessica ha dichiarato che tutto sommato le è andata bene, poiché il ladro se n’è andato senza causare danni fisici.