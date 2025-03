Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, sul set del film con Rocco Siffredi: “Il bello deve ancora venire!”.

Veronica Ursida, conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne, sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. L’ex dama, che ha fatto parte del noto programma televisivo per diverso tempo, ha annunciato di essere stata scelta per un film che la vedrà recitare accanto a Rocco Siffredi, il celebre attore di film a luci rosse. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’inatteso annuncio.

Mc Roma 12/05/2024 – 17° edizione ’Tulipani di seta nera 2024’ / foto Mario Cartelli/Image nella foto: Veronica Ursida – www.donnaglamour.it

Un cambiamento radicale: da Uomini e Donne al grande schermo

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Veronica Ursida ha attraversato diverse fasi della sua vita. Dopo la fine della sua storia con Giovanni Longobardi e una breve relazione con un imprenditore, ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera professionale.

Tra le sue esperienze recenti c’è la conduzione del programma Mamme al mondo accanto a Carmen Russo su Rai, che le ha permesso di entrare nel mondo della televisione in modo più diretto.

Ora, però, è il cinema ad attrarla. Veronica ha infatti rivelato di essere impegnata in un nuovo progetto cinematografico che la vede protagonista insieme a Rocco Siffredi, nel film dal titolo BLUE.

Attraverso un post su Instagram, Veronica ha condiviso con i suoi follower le emozioni vissute sul set.

Veronica Ursida: “Work in progress”

“Work in progress… ma con il cuore già pieno!” scrive l’ex dama.

“Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Lavorare a BLUE con la regista, cast straordinario, produzione, una troupe incredibile. È un’esperienza unica: talento, passione e tanta allegria rendono ogni scena ancora più speciale. Grata per ogni istante vissuto su questo set… e il bello deve ancora venire!” si legge ancora.

Inoltre, le immagini postate da Veronica sui social mostrano il suo entusiasmo e la sua vicinanza al famoso attore, Rocco Siffredi, con il quale ha avuto modo di collaborare durante le riprese.