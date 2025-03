Tom Cruise avrebbe un nuovo amore! Il famoso attore hollywoodiano è stato accostato a diverse figure dello spettacolo (e non) negli ultimi anni, ma le ultime indiscrezioni hanno acceso il gossip in tutto il mondo.

Infatti, l’attore pare che sia oggi legato a un’altra famosa attrice: Ana De Armas, più giovane di lui di ben 27 anni! Ma scopriamo tutti i dettagli del gossip.

Tom Cruise e Ana de Armas continuano ad alimentare le voci di una possibile relazione. I due attori sono stati avvistati insieme a Londra, dove sono stati immortalati in una serie di fotografie che li ritraggono sorridenti e casuali, con jeans e scarpe da ginnastica, mentre passeggiano nella capitale inglese.

Dopo aver preso del cibo da asporto, Ana de Armas e Tom Cruise sono saliti insieme su un taxi, suscitando speculazioni su una possibile storia d’amore.

Questi ultimi avvistamenti non sono certo i primi. Infatti, già qualche settimana fa, i due erano stati fotografati mentre cenavano insieme a Londra, intorno a San Valentino. Le immagini, scattate dal Daily Mail, avevano alimentato le speculazioni su un legame speciale tra Cruise e la star di “Blade Runner 2049”.

Tom Cruise and Ana De Armas are seen on second outing together as they arrive at Battersea Heliport and continue to spark romance rumours after THAT Valentine's day dinner https://t.co/UYSE5vD5yB