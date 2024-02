Tom Cruise ha una nuova fiamma: Elsina Khayrova. Secondo le indiscrezioni la relazione è ormai ufficiale. Come si sono conosciuti?

Tom Cruise, con tre matrimoni alle spalle, è pronto a voltare pagina e a rituffarsi in una nuova storia d’amore. La donna che gli ha rapito il cuore si chiama Elsina Khayrova, non certo una donna dalle umili origini.

Infatti, Elsina è la figlia di un parlamentare russo fedelissimo di Putin, ed è una socialite russa, già sposata in passato con l’oligarca e commerciante di diamanti Dimitry Tsvetkov. Ma ecco svelate tutte le indiscrezioni sulla nuova love story.

Tom Cruise e Elsina Khayrova: il tea party che li ha fatti incontrare

Che ci fanno un attore hollywoodiano e una socialite russa in uno splendido attico di lusso? Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta ma in realtà è ciò che ha fatto scoccare la scintilla tra i due. Infatti, l’attore e la socialite si sono conosciuti in un tea party organizzato proprio da Tom Cruise nel suo lussuoso attico di Hyde Park.

TOM CRUISE

Da allora i due hanno iniziato una frequentazione che non è passata inosservata ai tabloid inglesi. Tra questi Page Six ha condiviso alcuni dettagli interessanti sulla nuova coppia. Pare, infatti, che i due appartenessero alla stessa cerchia di amici.

Tom Cruise: una nuova storia d’amore lontana dai riflettori

Nonostante entrambi godano di una certa fama, Tom ed Elsina hanno deciso di far crescere il loro legame lontano dai riflettori. Tuttavia, non mancano indiscrezioni rivelate da persone vicine alla nuova coppia.

Pare, infatti, che la prima uscita ufficiale sia avvenuta nel mese di dicembre, quando i due hanno partecipato ad una festa tenuta a Grosvenor Square. Una settimana dopo, invece, l’attore ha prenotato l’intera sala di un ristorante per poter cenare insieme alla nuova fidanzata lontano da occhi indiscreti.

In più, secondo le fonti vicino alla coppia, i due sono molto attenti a non farsi fotografare insieme per mantenere la loro privacy. Rivelano, inoltre, che i due passano molte notti insieme e, nonostante le ricchezze di entrambi, svolgono molte attività comuni.