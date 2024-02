Durante la serata dedicata a Maurizio Costanzo, Francesco Totti ha raccontato una barzelletta sulle corna.

Tra gli ospiti della speciale serata “Dedicato a Maurizio Costanzo“, andata in onda in prima serata il 20 febbraio su Canale 5, ha voluto essere presente anche Francesco Totti. Lo speciale televisivo, presentato da Fabio Fazio e Maria De Filippi, si è tenuto nel Teatro Parioli di Roma, ribattezzato durante la serata come “Teatro Parioli Costanzo” in suo onore.

In un video registrato, l’ex capitano della Roma ha ricordato Maurizio Costanzo come uno degli esempi più importanti della sua vita, sia nel contesto professionale che personale. Dopodiché si è lasciato andare ad una barzelletta, con chiaro riferimento ad Ilary, che molti non hanno appezzato.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

“Mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà, mi è sempre stato vicino. Avevamo un rapporto che andava oltre il nostro lavoro e sono contento di essere stato uno dei suoi pupilli” ha ricordato Francesco Totti.

L’ex capitano ha poi aggiunto: “Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importanti della televisione, sia come conduttore, sia come persona“.

Maurizio Costanzo

La barzelletta sul tradimento

Nel corso del suo intervento, Totti ha voluto omaggiare Costanzo non solo con parole di stima e ricordi commoventi, ma anche attraverso uno degli elementi che hanno caratterizzato la loro relazione: il buon umore. In particolare, ha deciso di condividere una barzelletta scritta insieme a Maurizio Costanzo sul tema del tradimento.

“Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare – inizia a raccontare l’ex capitano – Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: ‘Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo e lì ho visti entrare abbracciati nella camera’.

“Il marito dice – continua ancora la barzellatta – ‘E poi?’. ‘E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti’, risponde il detective, hanno iniziato ad accarezzarsi, poi hanno chiuso le tende e non s’è visto più nulla’. ‘Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane‘”.

Il tentativo di alleggerire l’atmosfera ha dunque suscitato un breve momento di imbarazzo, tanto che Maria De Filippi, al termine del contributo video, ha ritenuto opportuno precisare: “È una barzelletta“.

