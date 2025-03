Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini ufficializzano la loro storia d’amore con una romantica foto dalle Maldive: “Il regalo più bello”.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno finalmente ufficializzato la loro relazione, condividendo sui social la loro prima foto insieme. La location paradisiaca delle Maldive ha fatto da cornice a questo momento speciale, durante una vacanza a sorpresa organizzata dal fidanzato per festeggiare il 27esimo compleanno della showgirl. La coppia appare felice e complici, con un abbraccio in acqua che dimostra la loro sintonia e il forte legame che si sta formando. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Un compleanno speciale per Antonella Fiordelisi

Il 14 marzo, Antonella Fiordelisi ha celebrato il suo compleanno, ma quello che sembrava essere un giorno tranquillo si è trasformato in una serie di sorprese.

Nonostante avesse inizialmente deciso di evitare grandi festeggiamenti, Giulio Fratini, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, ha stravolto i suoi piani con un regalo inaspettato: un viaggio alle Maldive. Oltre alla vacanza, l’imprenditore le ha regalato un mazzo di rose rosse e una festa intima, sorprendendola ulteriormente.

Ma c’è stata una sorpresa anche per i fan quando Antonella ha pubblicato la prima foto insieme a Frantini.

Sotto il post, Antonella scrive: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere“, una dolce dedica al suo fidanzato.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è iniziata da qualche mese, ma la coppia ha preferito mantenere un profilo basso fino ad ora.

In un’intervista, Antonella aveva rivelato che Giulio non era il tipo di ragazzo che il pubblico si aspettava per lei, ma che lo trovava affascinante, dolce e intelligente. La loro relazione, che si è sviluppata fuori dai riflettori, sembra ora essere pronta per essere vissuta apertamente, come dimostrato dalla foto condivisa sui social.