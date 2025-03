Paola Caruso racconta il calvario del figlio Michele, operato per un danno al nervo sciatico: “È distrutto”.

Paola Caruso, ospite a Verissimo, ha condiviso con il pubblico un racconto toccante della sua vita personale, parlando con Silvia Toffanin del difficile percorso che ha affrontato con il figlio Michele di appena 6 anni. La showgirl ha rivelato i dettagli dolorosi del lungo calvario del piccolo, che ha subito un’operazione delicata al nervo sciatico a causa di un’iniezione sbagliata. Ma scopriamo cos’ha rivelato.

Paola Caruso: il lungo viaggio verso gli Stati Uniti per l’intervento

L’intervento di Michele è stato eseguito negli Stati Uniti, un viaggio che Paola Caruso ha affrontato da sola, con grande coraggio. “È stato un salto nel vuoto – ha raccontato -. Speravo solo che tutto andasse bene, nel mio cuore mi sono sentita di dare fiducia al medico e ho fatto operare mio figlio“.

La showgirl ha spiegato: “È un intervento delicato, che è possibile eseguire una sola volta, quindi, doveva essere fatto nel migliore dei modi“.

Qui il video del racconto a Verissimo.

Sull’esito dell’intervento, la Caruso ha spiegato: “Ha ancora il tutore e deve tenerlo per un altro anno. Deve fare anche fisioterapia, ma da quando ha tolto il gesso ho visto dei miglioramenti, Michele sta riprendendo la fase motoria. Il piedino è adesso dritto“.

Ma il momento peggiore è stato quello in cui ha dovuto lasciare il figlio in sala operatoria: “La cosa più brutta è quando me lo hanno portato via. Mi hanno lasciato entrare nella sala operatoria fino a quando non si è addormentato“.

Il recupero del piccolo Michele

Ma come sta adesso il piccolo Michele? Paola Caruso ha spiegato: “È molto provato, è stata molto dura per lui. È rimasto per 90 giorni senza poter camminare. Lui piangeva, voleva uscire e giocare con i suoi amichetti“.

Ha anche raccontato: “Mio figlio si sta facendo aiutare psicologicamente, è distrutto. Ho bisogno solo di vederlo felice“.