Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attrice belga di fama internazionale Émilie Dequenne, morta a 43 anni.

L’attrice belga Émilie Dequenne è scomparsa all’età di 43 anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema internazionale.

Famosa per il suo ruolo iconico nel film “Rosetta” dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, Dequenne ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico.

La notizia della sua morte è stata confermata dalla sua famiglia e dalla sua agente, che hanno comunicato che l’attrice stava lottando contro un tumore al surrene, diagnosticatole nel 2023.

La carriera di Émilie Dequenne: dalla Palma d’Oro ai ruoli iconici

La notizia della scomparsa dell’attrice ha sconvolto il mondo intero, che ne ricorda la straordinaria carriera.

Émilie Dequenne ha iniziato la sua carriera cinematografica all’età di 17 anni, quando interpretò il ruolo di Rosetta nel film omonimo diretto dai fratelli Dardenne. Per questa performance, Dequenne ricevette il prestigioso premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes, condiviso con Séverine Caneele per il film “L’umanità“.

Questo successo segnò l’inizio di una carriera ricca di ruoli significativi.

Tra i suoi film più celebri ricordiamo “Il patto dei lupi” del 2001, di Christophe Gans, e “Ci rivediamo lassù” del 2017, di Albert Dupontel.

Più recentemente, Émilie ha recitato in “Close” di Lukas Dhont, un film candidato agli Oscar nel 2023 come miglior film internazionale.

Un tributo a Émilie Dequenne

La morte di Émilie Dequenne rappresenta una grande perdita per il cinema, ma il suo legato artistico rimarrà indelebile.

La sua dedizione al mestiere e la sua capacità di dare vita a personaggi complessi sono rimaste una fonte di ispirazione per molti.

Oltre ai suoi successi sul grande schermo, Émilie sarà ricordata anche per il suo coraggio e la sua forza nel combattere la malattia, che purtroppo non le ha permesso di superare.