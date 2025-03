Bianca Balti inizia la terapia con gli inibitori Parp per combattere il tumore ovarico, l’annuncio social.

Bianca Balti ha deciso di affrontare la lotta contro il tumore ovarico condividendo con i suoi fan tutti i passaggi, le cure, le terapie, senza nascondere neanche i momenti negativi.

Dopo averla vista raggiante sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2025, la modella aveva festeggiato la ricrescita dei capelli. Ma adesso inizia un nuovo percorso per lei, come annuncia ai suoi follower.

“Lunedì inizio la terapia con gli inibitori Parp” ha scritto in una storia Instagram. Ma di cosa si tratta e come si sta preparando Bianca al nuovo percorso? Scopriamo tutti i dettagli.

Bianca Balti: una nuova fase della sua battaglia contro il tumore

Bianca è pronta ad affrontare una nuova fase della sua lotta contro il tumore ovarico, diagnosticato lo scorso settembre.

Dopo aver completato un intervento chirurgico per rimuovere il tumore e tre cicli di chemioterapia, la modella ha annunciato il nuovo trattamento terapeutico. Bianca ha dichiarato che si sottoporrà alla terapia con gli inibitori Parp, un innovativo farmaco che si è rivelato efficace soprattutto nei tumori con mutazione del gene Brca, come il suo.

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

Come racconta la stessa modella, gli inibitori Parp sono farmaci che mirano a bloccare l’enzima Parp, il quale svolge un ruolo cruciale nella riparazione del DNA danneggiato. Questo trattamento è particolarmente efficace per le pazienti con mutazioni genetiche come la Brca, che compromettono la capacità di riparare i danni al DNA.

Il coraggio di Bianca Balti: la forza di un esempio per molti

Nonostante le difficoltà che ha affrontato, tra interventi chirurgici, chemioterapia e periodi di riposo forzato, Bianca Balti continua a ispirare i suoi fan con il suo coraggio.

La modella, infatti, ha condiviso sui social il progresso della sua guarigione, e ha anche mostrato con orgoglio la ricrescita dei suoi capelli e il suo impegno nel combattere il tumore. Il trattamento con gli inibitori Parp segna una nuova tappa nel suo lungo percorso verso la guarigione, e Bianca, pur consapevole della difficoltà della situazione, ha dichiarato di essere determinata a non arrendersi.