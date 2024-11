Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, “è finita”: ecco cosa è successo tra i due

Sembrava andare tutto a gonfie vele tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti e invece le cose sarebbero cambiate improvvisamente…

Si era parlato anche di presentazioni in famiglia e di feeling sempre a gonfie vele. E invece… Sembra essere finita la storia d’amore tra il famoso cantante Cesare Cremonini e nota giornalista Rai Giorgia Cardinaletti. La coppia potrebbe essersi lasciata, almeno stando agli ultimi rumors rilanciati da Chi e ripresi in queste ore da diversi media.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati

Indubbiamente una brutta notizia per i fan di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: i due si sarebbero lasciati. Sarebbe terminato l’amore tra i due dopo oltre un anno e mezzo insieme trascorso, va detto, all’insegna della grande privacy.

Sebbene le cose andassero, apparentemente, per il verso giusto, qualcosa nel loro rapporto ha reso impossibile continuare.

Giorgia Cardinaletti

A spiegare cosa sarebbe accaduto tra i due è stato il settimanale Chi che appunto sottolineato come il rapporto tra il cantante e la giornalista sia giunto al termine.

Tra loro non ci sarebbero stati terzi incomodi o liti particolari ma le ragioni del loro addio sarebbero piuttosto semplici.

I motivi dell’addio

Secondo quanto si apprende, al netto del grande feeling avuto, sia Cesare che Giorgia si sarebbero resi conto che i rispettivi impegni lavorativi li portava ad avere pochissimo tempo libero per vedersi e viversi in modo completo come avrebbero voluto.

In questo senso, la ragione della fine della storia non sarebbe da ricercare né in questioni di tradimenti, né di carriere ma semplicemente nel fatto che i due, guardandosi in faccia, hanno compreso che le loro vite stavano andando su binari diversi che, a quanto pare, non erano destinati ad incrociarsi.

I due non hanno ancora commentato la notizia che li riguarda e, probabilmente, non lo faranno. Solo il tempo farà capire meglio quale sia davvero il loro rapporto e cosa sia accaduto tra loro.