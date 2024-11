Francesca Fagnani: “Mi specchio ovunque. E sulle nozze con Mentana…”

Presto di ritorno con Belve, Francesca Fagnani ha confessato alcune curiosità in merito alla sua vita professionale e privata.

Sta per iniziare una nuova e tanto attesa stagione di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani e la giornalista si è raccontata a tuttotondo al Corriere della Sera tra interviste che andranno in onda e vita privata, compreso il suo rapporto con l’estetica ma anche quello con il noto direttore del TgLa7, Enrico Mentana.

Francesca Fagnani: lo specchio e Mentana

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Francesca Fagnani ha avuto modo di spiegare alcune curosità legate alla sua vita privata e anche al suo modo di essere.

Simpatico il passaggio in merito al suo essere un po’ narcisista: “La bilancia non la guardo, ho lo stesso peso dal liceo. Invece lo specchio… ma non è un’ossessione, è semplicemente più forte di me. Se passo davanti a un motorino parcheggiato un’occhiata nello specchietto la do”.

Francesca Fagnani

E se si passa a parlare di amore e di Enrico Mentana: “In linea di massima non amo parlare della mia vita ma sono l’ultima che può dirlo: sono vittima di me stessa. Mi chieda però tutto quello che chiederebbe a Enrico”.

“Chi ha più ego? È una bella lotta, ma mi sento di dire che vince lui, di misura”, ha raccontato la Fagnani. A domanda precisare sulle nozze e del perché lei e Mentana non si siano sposati: “Perché non ne sentiamo il bisogno”.

Il ritorno di Belve

In vista del ritorno di Belve, la Fagnani ha poi parlato dei prossimi ospiti. Sulla Venier, per esempio: “È una donna allegra e solare, però vedrete anche i suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica”.

Curioso il passaggio su Flavia Vento: “Lei è stata eccezionale, molto divertente. Il suo sogno oggi è tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”.