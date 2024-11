Elettra Lamborghini, regalo “a luci rosse” per Selvaggia Lucarelli

Scintille ma anche grande ironia tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Spunta il regalo bollente…

C’era grande attesa per la partecipazione come ballerina per una notte di Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle e le aspettative non sono state deluse. L’ereditiera, infatti, si è presentata sul palco dello show di Rai 1 e ha dato spettacolo, non solo danzando ma, a quanto pare, anche a parole e dietro le quinte…

Elettra Lamborghini ritrova Selvaggia Lucarelli a Ballando

Momenti decisamente curiosi a Ballando con le Stelle con Elettra Lamborghini ballerina per una sera che si è trovata a “salutare” anche Selvaggia Lucarelli con la quale, anni fa, erano state scintille.

Proprio le due hanno dato vita ad un curioso siparietto che, a quanto pare, sarebbe durato anche dietro le quinte.

Elettra Lamborghini

“Finalmente ci vediamo”, ha esordito la Lucarelli. “Ma veramente… ma che gioia…”, ha replicato l’ereditiera. Ma ti dirò, secondo me tu sei anche simpatica…”. E ancora: “Ma lo sai che io ti avevo fatto anche un regalo ma mi sa che non me lo fanno dare…”, ha aggiunto ulteriormente Elettra.

“Come non te lo fanno dare?”, ha detto Selvaggia. Successivamente, le due si sono simpaticamente confrontate ancora in vista della possibile che il prossimo anno la bella Elettra possa diventare ballerina del cast della trasmissione. Ma le cose sarebbero continuate anche dopo…

in tempo per assistere a questo scambio incredibile #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/iSfEC6NncS — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) November 16, 2024

Svelato il regalo segreto…

Come è stato possibile capire, tra la Lucarelli e la Lamborghini in passato c’era stata tensione. I motivi non sono stati mai rivelati apertamente ma risalirebbero ad una edizione di Sanremo quando Elettra era stata tra i big e avrebbe ricevuto commenti non proprio carini dalla bella Selvaggia.

Ad ogni modo, tornando a Ballando, pare che il regalo che l’ereditiera avrebbe portato alla Lucarelli sarebbe stato un “sex toy”. Un modo ironico e pungente che promette future scintille in caso di approdo di Elettra a Ballando il prossimo anno.