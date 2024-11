Bianca Berlinguer: ecco quanto guadagna la conduttrice di “È sempre Cartabianca”

Ecco quanto guadagna Bianca Berlinguer, stimata giornalista e conduttrice di talk show, per anni volto della Rai ora a Mediaset.

Bianca Berlinguer è una delle giornaliste più amate della televisione italiana. Figlia dell’ex segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, dopo la laurea in Lettere ha iniziato la propria carriera giornalistica, iniziando a Radiocorriere TV, passando poi al quotidiano Il Messaggero. Nel 1991 ha iniziato a lavorare al TG3, di cui è stata anche direttrice.

Dal 2016 ha poi condotto Cartabianca, talk show di approfondimento politico di Rai 3 che è andato in onda fino al 2023 quando poi Bianca Berlinguer è passata a Mediaset. Su Rete 4 conduce È sempre Cartabianca, talk show sulla falsariga di quello che per anni è stato il suo programma su Rai 3. Ma quanto guadagna Bianca Berlinguer?

Quanto guadagna Bianca Berlinguer

I dettagli del contratto di Bianca Berlinguer con Mediaset non sono nati, ma qualche rivelazione l’ha fatta Dagospia che spiega che la giornalista avrebbe: “un contrattone da direttore di telegiornale, qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio di ciò che intascava in Rai”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Bianca Berlinguer

Non ci sono state né conferme né smentite alla notizia riguardo al fatto che Bianca Berlinguer guadagnerebbe 600.000 euro a stagione per condurre È sempre Cartabianca su Rete 4. Se la cifra guadagnata fosse effettivamente quella sarebbe in realtà più del doppio di quanto percepiva in Rai. Dove per presentare Cartabianca su Rai 3 guadagnava tra i 240 e i 280 mila euro all’anno.

È necessario ricordare che i talk show di approfondimento politico di Bianca Berlinguer sono da anni tra i più apprezzati del panorama televisivo italiano, come dimostrano i dati di ascolto di Cartabianca su Rai 3 prima e di È sempre Cartabianca su Rete 4.