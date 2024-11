Ospite a Domenica In, Antonello Venditti ha spoilerato il nome del bebè in arrivo di Ultimo e Jacqueline. La gaffe imperdonabile.

C’è stato un grande mistero attorno al nome del bebè in arrivo di Ultimo e Jacqueline, ma è bastato un pomeriggio in tv per Antonello Venditti per spoilerare il nome. Un grave affronto che potrebbe incrinare i rapporti d’amicizia tra i due cantautori romani.

Ma cosa è successo? E, soprattutto, qual è il nome scelto da Ultimo per il figlio in arrivo? Scopriamo tutti i dettagli.

Antonello Venditti: lo spoiler da Silvia Toffanin

Sono mesi ormai che i fan di Ultimo attendono di scoprire il nome del figlio che dovrebbe nascere a fine novembre. Chi si aspettava di scoprirlo solamente una volta nato è rimasto deluso. Infatti, il cantante di “Notte prima degli esami” è stato ospite a Domenica In nella puntata di ieri, 17 novembre, e ha rivelato il nome del figlio del collega.

Antonello Venditti

Quello che doveva essere un affettuoso saluto si è rivelato un affronto per il giovane cantante romano. “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò. Sono a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea” ha rivelato Venditti.

Antonello Venditti: uno sbaglio imperdonabile

La rivelazione di Antonello Venditti ha fatto rapidamente il giro del web, e di certo non è passata inosservata neanche ai futuri genitori di Enea, che attualmente si trovano a New York.

Al momento, però, né Ultimo né la compagna Jacqueline hanno commentato lo spoiler fatto da Antonello Venditti.

La coppia aveva mantenuto il segreto, rivelando negli annunci social solamente il sesso del bambino e l’iniziale del suo nome, “E”, senza svelare il nome per intero.

I fan della coppia in questi mesi hanno cercato di indovinare il nome, e ora con l’annuncio di Venditti non si dovrà più aspettare la nascita del bambino per scoprire che si chiamerà Enea.