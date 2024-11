Clio MakeUp è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: rivelati i motivi della rottura con il marito Claudio.

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, è una star del web da quando, nel lontano 2008, apre il suo canale YouTube e dalla sua stanzetta di New York inizia a condividere tutorial di make up.

Da allora, però, le cose sono profondamente cambiate. Ora lei vive a Milano con le sue due figlie, gestisce la sua azienda di makeup e skincare e accanto a lei non c’è più lui, l’ex marito, Claudio. Che cosa è successo in questi anni? Scopriamo che cosa ha rivelato Clio a Verissimo.

Clio MakeUp a Verissimo, l’ex marito: “Ha creduto in me”

È impossibile parlare della storia di Clio senza nominare il marito Claudio. Infatti, sin dagli inizi è stata una figura fondamentale nella vita della makeup artist.

“Ho abbandonato la scuola quando avevo 16 anni e ho lavorato in gelateria con mia mamma ma in quegli anni ho capito che il mio destino era altro – racconta Clio –. Poi sono tornata in Italia ho proseguito gli studi, li ho finiti. Fino ai 20 anni non sapevo cosa fare della mia vita, i miei amici sapevano già cosa fare e io mi sentivo sempre l’ultima della classe”.

Poi l’incontro che le ha cambiato la vita: “A Milano ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito, anche se ora non siamo più insieme, e mi ha aiutato tantissimo – confessa Clio –. Ha creduto in me più di me stessa. Poi siamo partiti insieme per New York e lì ho fatto la mia prima scuola di trucco e il resto è storia“.

Qui il video dell’intervista.

Clio MakeUp: i dettagli della separazione

Dopo ben 18 anni di relazione e la nascita di due bambine, Grace e Joy, Clio e Claudio hanno deciso di intraprendere strade diverse.

“Siamo stati insieme da quando avevo 20 anni, è un pezzo di vita molto importante” ammette Clio.

Poi rivela: “Quando ci si lascia l’importante è avere la testa, l’affetto rimane così come la voglia di dare un buon esempio alle nostre figlie. Abbiamo deciso da subito di fare le cose con la testa e senza litigare“.