Rosy Chin confessa com’è cambiato il fatturato del suo ristorante milanese da quando ha partecipato al Grande Fratello.

Se Rosy Chin sperava che partecipando al Grande Fratello il suo ristorante milanese avrebbe ottenuto enormi guadagni, si sbagliava di grosso. Rosy Chin, chef e imprenditrice, è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante il reality, il pubblico ha conosciuto il suo lato umano e professionale, facendole guadagnare ancora più popolarità sui social. Tuttavia, il passaggio dal piccolo schermo alla quotidianità del lavoro nel suo ristorante non è stato privo di difficoltà.

Rosy Chin: bilancio del ristorante Yokohama post-GF

Rosy Chin è proprietaria di Yokohama, un ristorante di Milano famoso per la sua cucina fusion. Il ristorante è stato frequentato in passato anche da celebrità come Fedez e Chiara Ferragni.

Ma, nonostante la sua visibilità sia aumentata grazie al Grande Fratello, l’impatto sul fatturato del ristorante non è stato positivo. Come ha dichiarato la chef: “Quanto è migliorato il fatturato dopo il Grande Fratello? Zero, anzi è peggiorato. Yokohama esiste dal 2002, quindi ero già un’imprenditrice prima del reality“.

Chin continua: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza personale, ma dal punto di vista professionale… niente. La mia clientela forse non è il target che segue il GF. Per fortuna“.

Rosy Chin: i guadagni dai social

Se da un lato il Grande Fratello non ha migliorato i guadagni del ristorante, dall’altro i social media si sono rivelati una risorsa preziosa. Rosy ha ammesso che i social fungono da “grande vetrina” per attirare nuovi clienti, pur non rappresentando una fonte di guadagno sufficiente per vivere.

“Se guadagno più coi social o col ristorante? Sono due guadagni differenti. I social non mi permettono di vivere, quindi ti direi il ristorante, una realtà in cui sono presente e lavoro 16 ore al giorno – rivela Rosy –. Invece ti posso dire che i social al ristorante portano tanto, sono una grande vetrina“.