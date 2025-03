Possibile nuovo amore per Elisa Isoardi. La nota conduttrice potrebbe aver intrapreso una relazione con un noto chef.

Elisa Isoardi, nota al grande pubblico per la sua carriera televisiva e per la precedente relazione con il politico Matteo Salvini, ha spesso attirato l’attenzione dei media per la sua vita sentimentale e anche per le recenti parole in merito alla possibilità di avere figli. La conduttrice è tornata agli onori della cronaca rosa proprio per questioni legate alla sua vita privata. La donna avrebbe, infatti, un nuovo amore.

Elisa Isoardi: i rumors sulla sua vita privata

Elisa Isoardi è ufficialmente single da alcuni anni, da quando è finita la sua relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini. In questi ultimi anni non sono emerse indiscrezioni legate a sue nuove relazioni. Almeno fino ad ora. La conduttrice, infatti, è tornata alla ribalta con alcune notizie che la vorrebbero impegnata in una nuova storia.

Elisa Isoardi – www.donnaglamour.it

La Isoardi, anche di recente, aveva ribadito alcune situazioni legate alla sua vita privata senza fare riferimento ad un possibile compagno al suo fianco in questo momento. La donna, a ‘La Volta Buona’, aveva fatto alcune importanti affermazioni sul desiderio di maternità: “Credo che fare un figlio sia un passo vero l’altruismo. Non ho ancora trovato la persona giusta […]”, erano state alcune delle sue parole.

Il nuovo amore: l’indiscrezione

In questa ottica, chissà che la persona giusta non possa essere Ernesto Iaccarino, rinomato chef stellato e figura di spicco nel panorama culinario italiano. Iaccarino è alla guida del celebre ristorante Don Alfonso 1890, situato a Sant’Agata sui Due Golfi, un locale di fama internazionale noto per la sua cucina raffinata e innovativa.

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate anche da Novella 2000, pare che lo Chef e la Isoardi si siano incontrati a cena e dal quel momento sarebbe nato qualcosa. Queste indiscrezioni sarebbero sostenute da una serie di testimonianze di chi avrebbe incontrato la coppia insieme. Al momento, però, tutto resta nei ranghi di una indiscrezione senza nessuna conferma da parte dei diretti interessati.