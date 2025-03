La prima volta di Salvo Sottile: “Scioccato. Avevo 12 anni”

Tra gli ospiti della nuova trasmissione con Alessia Marcuzzi, Salvo Sottile ha raccontato alcuni particolari inediti della sua vita.

Tempo fa aveva raccontato alcuni dettagli della sua infanzia ma anche della particolare dipendenza dal fumo che gli aveva causato non poche conseguenze. Ora, ospite della nuova trasmissione con Alessia Marcuzzi, ‘Obbligo o verità’, Salvo Sottile ha svelato nuovi dettagli che riguardano anche alcuni aspetti intimi e personali.

Salvo Sottile: il bullismo e la dipendenza dal fumo

In passato, il noto conduttore televisivo Salvo Sottile aveva avuto modo di raccontare determinati aspetti inediti della sua vita privata. In particolare le conseguenze della sua dipendenza dal fumo con diversi pacchetti di sigarette da lui consumati al giorno per tanto tempo ma anche vicende molto delicate come il bullismo subito.

Salvo Sottile – www.donnaglamour.it

Proprio su questo tema, Sottile aveva detto in passato come, a causa anche del suo sovrappeso, molte volte veniva spesso preso in giro dai suoi compagni di scuola. Questi episodi lo hanno lasciato particolarmente segnato ma, allo stesso tempo, gli hanno permesso di formarsi a livello caratteriale. Lo stesso tipo di racconto è avvenuto, in parte, anche nella trasmissione della Marcuzzi ‘Obbligo o verità’, dove il presentatore ha confidato anche un nuovo inedito retroscena.

La confessione sulla sua prima volta a 12 anni

Durante la trasmissione condotta dalla Marcuzzi, infatti, Sottile ha svelato un particolare relativo alla sua volta “sotto le coperte”. Nello specifico, l’uomo ha ammesso di aver avuto un rapporto in giovanissima età: “Io avevo 12 anni, 13, e non mi è piaciuto”, ha spiegato. “È successo con una persona molto più grande, e quindi mi ha scioccato, ma lì per lì dovevo fare quello figo, grande; in realtà mi ha terrorizzato perché, insomma, comunque ero un ragazzino, anche se ero molto sviluppato”, ha aggiunto facendo riferimento a quanto sarebbe accaduto intorno agli anni Ottanta.